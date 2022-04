Jéhanne MAGNIN

Diplômée en travail social (éducatrice spécialisée), je m'intéresse depuis plusieurs années au public des 16-25 ans pour accompagner les jeunes là où ils en sont, vers plus d'autonomie, dans leurs projets d'insertion, de loisirs, de logements, de rêves,...

Je suis particulièrement intéressée et motivée pour un poste qui promeut la mixité pour participer à faire se rencontrer et échanger des jeunes de tous les horizons.



Mes compétences :

Interculturalité

Volontariat

Information jeunesse

Protection de l'Enfance