Mathilde PRUDHOMME

DIGITAL, COMMUNICATION, MARKETING CROSS-CANAL & SATISFACTION CLIENT

Création et rédaction de supports, gestion de projet 360° & médias nationaux, maîtrise de la chaîne graphique et des supports digitaux, suivi des relations presse, organisation événementielle, études quantitatives et qualitatives, suivi d’indicateurs de pilotage.



GESTION DE PROJETS & DIGITAL LEARNING

Étude et analyse du projet, conception et réalisation des modules et outils, déploiement du dispositif, administration et gestion, suivi et évaluation du dispositif.



LOGICIELS/INFORMATIQUE

Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), Microsoft office (Excel,

Word, PowerPoint, Publisher), Sphynx, LCMS/LMS (E-Doceo/Talensoft, Woonoz Builder, Mos Chorus, Woonoz Manager), MS Project, HTML/CSS, Demobuilder, Prezi, CMS (WordPress, Drupal), Analytics & SEO.



MANAGEMENT

Recrutement, gestion des plannings et priorités, briefs.



