Jéhu NDOUMI

Expert diplômé en Ingénierie des Télécommunications et des Systèmes, il capitalise Plus de 15 ans d’expérience dans la conduite des projets, des études technico-économiques de solutions Télécoms & Systèmes intelligents adaptées aux besoins des entreprises ainsi que l’élaboration des plans Schéma directeur informatique et télécommunication; le développement commercial & Marketing des solutions et technologies Télécoms – Monétique- Sécurité électronique, la mise en œuvre des stratégies de gestion de la performance des entreprises avec les solutions de Business Performance Management et le déploiement de solutions d’organisation et de gestion des services clients et e-marketing pour les entreprises et les collectivités locales. Egalement titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en Econométrie & Statistique Appliquée, il est spécialiste en Economie Mathématique, en Ingénierie Statistique, en modélisation des systèmes d’aide la décision et Risk Management. Il a conduit de nombreuses missions en Afrique et en Europe dans le conseil et le déploiement des solutions d’efficacité opérationnelle des entreprises, l’analyse et l’évaluation des risques dans les entreprises des secteurs de la microfinance, Industrie/Services, Télécoms/Media, Transport/Energie. Il a tour à tour occupé les fonctions de Directeur Technique, Directeur Marketing & Commercial et Directeur des Opérations dans diverses entreprises Africaines du secteur des Télécoms & technologies avancées. Après avoir occupé le poste de Directeur Général d’une entreprise fournisseur des services de télécommunication à valeur ajoutée et de gestion de la relation client, filiale au Cameroun d’une société basée en France, il s’est ensuite engagé dans les projets énergétiques en qualité d’entrepreneur et a réussit à bâtir une entreprise de dimension sous-régionale basée Douala dans le secteur de l’aval pétrolier, du traitement et de l’incinération des déchets d’hydrocarbures et des huiles usées. Co-Fondateur & Administrateur-Directeur Général de NETOIL Petroleum SA, Société de distribution de l’ensemble des produits pétroliers (agréée par l’état) et de traitement des déchets… Il est par ailleurs Enseignant Vacataire depuis une dizaine d’années dans des grandes écoles de Management et d’Ingénieur en Afrique (Université Cheikh Anta diop à Dakar, ISEM-IBCG Douala, IMP Douala, Ecole supérieure polytechnique…). Sur le plan associatif, il est Ancien secrétaire général de l’Association Sénégalaise d’Econométrie Appliquée, membre de l’Association Sénégalaise des Economistes, Président 2010 Jeune Chambre Internationale Yaoundé-Excel, Directeur de l’intelligence économique et de la prospective du Centre Africain pour la Recherche en politiques énergetiques et minières (CARPEM) basé à Meaux en france, ancien Vice-président de la fondation Camerounaise du Coeur.



