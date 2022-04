Jéké ALEXANDRE

Ingénieur en Agriculture et Management diplômé de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (ISAB)

Spécialité "Agronomie et Territoire" anciennement "Productions Végétales".



Je travaille actuellement pour la Fédération inter-régionale des Coopératives de Rhône-Alpes et d'Auvergne, en tant que chargé de missions pour les filières bio.



Mon poste est structuré en trois grandes missions:

- la structuration des filières régionales et inter-régionales: gestion et accompagnement des projets de coopératives engagées dans la filière bio, recherche de financements et ingénierie financière, mise en relation, défense des projets auprès des financeurs ; gestion des relations institutionnelles sur la bio entre les partenaires, entreprises, financeurs,... ; lobbying auprès des responsables politiques pour une bonne orientation des financements régionaux

- Animation du réseau des coopératives bio et développement de la bio au sein des coopératives sur les deux régions Rhône-Alpes Auvergne au travers d'actions de sensibilisation, des liens Amont/Aval (Pôles Conversion) ; Apports stratégiques individuels ou collectif au travers de réunions de travail

- la défense et la promotion des valeurs coopératives auprès des partenaires et des agriculteurs





Après un bac S et deux ans de prépa BCPST, est entré à l'école en 2ème année.



Stage de Fin d'Etudes à la Chambre Régionale d'Agriculture d'Auvergne, chargé des questions d'Innovation en productions végétales.

Expérience professionnelle chez ISAGRI (commercial).

Stage de 5 mois en Irlande en tant qu’assistant chercheur au Ttrinity Collège Dublin

Deux mois de stage en sélection et production de semences pour Panam France Semences



Nombreux voyages à l'étranger.



Mes compétences :

management

agronomie

agriculture

Pack Office

Outils d'évaluation agricole