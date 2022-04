Gérald BIHAN

Ingénieur en géologie spécialisé Mines&Carrières de LaSalle Beauvais (Ex-IGAL), je suis actuellement en poste en tant que chef d'exploitation à la SMSP.



Le domaine des Mines&Carrières me passionne par la polyvalence de ses disciplines (Gestion, Management, Sciences) mais aussi parce qu'il associe les aspects naturalistes et scientifiques (plus fondamentaux) de la géologie.





Mail :gerald.bihan@gmail.com











Mes compétences :

Gestion de projet

Géotechnique et géologie de l'ingénieur

Hydrogéologie

Géochimie

Géologie fondamentale

Géologie marine

Mécanique des fluides et des solides

Géophysique

Sciences de l'ingénieur

Stratigraphie Séquentielle

Prospection minière

Gîtologie

Cartographie SIG

Planification de l'exploitation

Management

Gestion des conflits

Gestion de crise