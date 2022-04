Jelena CARRASSO

CARRASSO JELENA

3 enfants

Née 18/11/1974

En Allemagne

Tel : 0664003588

Mail: j.carrasso@ras-interim.fr



2011 à ce jour RESPONSABLE D'AGENCE -RAS INTÉRIM



Ma mission intervient sur 4 grands axes principaux :

- Le développement commercial sur ma région,

- Le management

- La gestion

- Le recrutement





ACTIVITÉS PRINCIPALES

Prospecter les cibles clients/prospects et identifier leurs besoins dans le

domaine du travail temporaire et recrutement

Identifier les besoins et attentes des clients et prospects dans le domaine du travail

temporaire et/ou du recrutement

Entretenir des relations commerciales suivies avec les clients et prospects, les

fidéliser

Assurer des actions régulières de placement actif et push candidats auprès des

prospects et clients ciblés

Promouvoir l'offre et conseiller les clients/prospects sur leurs besoins en matière de

travail temporaire et de recrutement

S'assurer de la satisfaction des clients et/ou des collaborateurs en mission, mesurer la

qualité des prestations et mettre en oeuvre des actions correctives et préventives

Suivre le déroulement des missions et s'assurer de la satisfaction des intérimaires

et/ou des clients

Participer à l'organisation d’événements clients et actions commerciales

Constituer les dossiers clients, saisir et mettre à jour la base de données clients

Prendre les commandes des clients et prospects

Développer des partenariats avec les acteurs de l'emploi (locaux et/ou régionaux et/ou

nationaux)

Assurer un taux d'emploi élevé et/ou souhaité des intérimaires

Sélectionner et déléguer les candidats en adéquation avec les besoins des clients /

prospects

Animer les candidats et intérimaires : actions de professionnalisation et de fidélisation

Accueillir, orienter et inscrire les candidats

Présélectionner les candidats sur CV et par téléphone

Evaluer les compétences des candidats en entretien

Rédiger et diffuser les annonces de recrutement sur les supports adaptés et en

assurer le suivi

Evaluer les compétences des candidats à travers les tests métiers et les restituer

Rechercher les candidats potentiels sur les jobboards et auprès des sources de

recrutement et approche directe

Rédiger les synthèses de candidatures et valoriser les compétences auprès des

interlocuteurs concernés

Réaliser des prises de références professionnelles

Présenter et valoriser les candidatures auprès des clients et/ou des consultants

Réaliser les analyses de postes

Veiller les acteurs et les méthodes de sourcing

Constituer les dossiers d'inscription, les saisir et mettre à jour la base de données

Organiser les RDV des candidats

GESTION

Garantir la gestion des contrats, des factures et des paies.

Rédiger les contrats de mission et de mise à disposition

Transmettre les données de gestion au centre / pôle de gestion référent

Participer au suivi crédit clients et aux relances règlements

Gérer administrativement les intérimaires (visites médicales, déclarations, périodiques,

attestations, accident du travail ...)

Gestion des trop perçu au prés des candidats

Récupération des relevés d’heures en fin de mois, afin de valider les payes

Gestion des réclamations intérimaires et clients

2003-2014 ADECCO MÉDICAL



LANGUES

Français

Italien

Croate



VALEURS

Esprit d’équipe

Passion

Défi

Gout du challenge

Engagement