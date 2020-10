Dotée dune expérience de plus de 10 ans en tant que commerciale et business developer (en France et à l'International), je cherche à donner une nouvelle dimension à ma carrière. Déterminée et assidue, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et dorganisation, mon sens dadaptation ainsi que mon expérience