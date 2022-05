Sabrina GUCHET

En 15 ans d'expériance, j'ai occupé des postes d'assistante et de direction dans des PME et des Groupes nationaux. Actuellement je prépare une VAE pour l'obtention d'un Master Droit, Eco mention Management des RH. Je souhaite ensuite me diriger vers un poste de conseillère en entreprise dont les domaines d'intervention seraient: la gestion des conflits, le développement de la communication non violente, la gestion du stress en entreprise, la communication non verbale,...

Si vous évoluez dans ces domaines, je serai ravie d'échanger avec vous!



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion des Ressources humaines

Management d une équipe

Gestion d une entreprise