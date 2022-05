Martine GUCHET

Depuis 8 années dans le Groupe DIRICKX, en tant que Responsable Administratif et Financier, j’étais en charge du suivi financier des centres de profits, de piloter les services administratifs, comptables et financiers, et d’identifier les risques afin d’être une aide à la décision. de la filiale BTP (15 agences sur le territoire français).

J’ai pu développer des aptitudes à travailler avec des interlocuteurs tant opérationnels que de direction générale. Au contact de ces personnes, j’ai acquis une vision transversale très orientée « business » et un sens des objectifs stratégiques d’une entreprise.

Force de proposition, je cultive le gout du challenge et l’encadrement d’équipe. Mon sens des responsabilités et de l’échange me permettent d’être un manager d’exigence et de proximité, toujours en quête d’amélioration et de résultat.



Mes compétences :

Recrutement

Contrôle budgétaire

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Finance

Leadership

Gestion de projet

Management