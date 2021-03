Créatrice depuis toujours, j'aime partager mon savoir-faire, je suis :

- Animatrice d'ateliers d'écriture

Après avoir suivi des ateliers d'écriture depuis de longues années, j'ai suivi une formation d'animatrice et j'ai lancé mes ateliers qui rencontrent un franc succès

https://www.facebook.com/PascaleBartAteliersEcriture



Je donne aussi des cours de :

- Sculpture en papier et récup' - Terre

- Création et Fabrication de bijoux en pâte d'argent

www.pascale-b.com



Après avoir créé dans la publicité pour de grands noms, Dior, Afflelou, l'Oréal, le Groupe Casino etc... je suis revenue à mes fondamentaux

- Sculpture (Prix de la Fondation TAYLOR en 2014)

- Peinture et Créatrice de bijoux-sculpture

Mes expositions :

- Sculptures à Paris, USA et Belgique

- Bijoux en France et USA

- Peintures en France, USA, Suisse et Belgique.



Mes compétences :

Création et partage

Communication

Édition