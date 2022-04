Jelena NIKOLIC

Diplômée d’un Master en Marketing, je travaille actuellement autant que Local Marketing Manager pour CNH Industrial. Depuis Belgrade en Serbie, je couvre les Balkans, la Grèce et Chypre pour les marques : CASE IH, CASE CE, NEW HOLLAND AG, NEW HOLLAND CE et IVECO.



Je suis très dynamique, motivée et je n'ai pas peur de la quantité de travail. Je suis également autonome et m’adapte rapidement à tout environnement.



En effet, avant de venir en Serbie, j’ai travaillé en France autant que Chef de Produit à Amadeus SAS, une entreprise de gestion et de distribution des solutions technologiques pour l'industrie du tourisme et du voyage. J’ai par ailleurs étudié aux Etats Unis, et travaillé aux Pays Bas autant qu'assistante de direction et responsable de comptes francophones.



Mon expérience dans le commerce combinée à mes études en Marketing, m’ont convaincu que le management et le marketing sont des plans de carrières que j’aimerai continuer à explorer.



Mes compétences :

ECommerce

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Manage projects

Méthode agile

Balsamiq

Marketing