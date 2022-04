Jélil ABDELGHAFAR

Je suis actuellement en mission à la FNAC côté direction informatique domaine décisionnel. Je suis responsable du centre de service ATOS CASA en terme de delivery.

Prise en charge du developpement des projets decisionnel pour FNAC.com et FNAC SA.

Réalisation des devis

Gestion du staffing

Organisation des comités de pilotage et de suivi hebdo

Interlocuteur privilégié avec les responsables FNAC.



L'équipe est constitué de 20 personnes selon l'activité projet et le plan decharge



Mes compétences :

Certification

Décisionnel