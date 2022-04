Antoine FOUGNIES

Après plus de 12 ans dans le service et le conseil en informatique de gestion et en décisionnel, j'ai basculé à 100% dans le monde de l'édition de logiciels.



Veryswing est l'éditeur du logiciel VSActivity (VSA).

VSA est un progiciel full Web de type ERP, destiné aux SSII et cabinets de conseils.

VSA est proposé en mode SaaS mais aussi sous forme d'appliance pour pouvoir être déployé chez nos clients.

VSA a déjà une large couverture fonctionnelle qui s'enrichit régulièrement grâce à une roadmap alimentée par nos objectifs, les suggestions de nos clients et la volonté de faire de VSA, " L'ERP des sociétés de services ".



Au sein de l'entreprise, j'occupe le poste de directeur des opérations. Cette vision transverse de coordination entre le Métier et le Business m'amène à intervenir à plusieurs niveaux : développement, commercial, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre des progiciels, gestion et pilotage financier.



Notre ambition est de devenir leader sur le segment des ERPs spécialisés dans les métiers du Service et du Conseil.



Mes compétences :

Business Intelligence

Saas

Cloud computing

Conseil

Ingénierie

SSII

Erp