Jemaa HAMZA

Le moment le plus important dans votre vie c’est maintenant, la personne la plus importante dans votre vie c’est celle que vous regardez maintenant, la chose la plus importante dans votre vie c’est ce que vous faites maintenant, le meilleur moyen de vous préparer à l’avenir c’est d’être complètement présent, maintenant.”

- Deepak Chopra





Mon objectif est d'enrichir et poursuivre un projet professionnel : celui d'intervenir aux différentes étapes d'un projet : étude, spécification technique,appel d'offre, estimation et réalisation.



Ainsi évoluer sur le long terme vers un poste de chargé d'affaire ou ingénieur d'affaire dans le domaine de pétrole et de gaz tout en gardant une activité bureau et une actvité de terrain.



Doté d'un très bon relationnel et d'un tempérament dynamique et réfléchie, je suis particulièrement efficasse sous la pression et j'apprécie le travail d'équipe.

Trilingue et autonome, je suis ouvert à toute proposition qui mettrait mes compétences en avant.je vous remercie de votre confiance et soin que vous accorder à l'examen de mon profil, et je vous pris de croire en l'assurance de ma parfaite considération.

Cordialement



Mes compétences :

Simulation sur Hysys

Simulation sur HTFS +

Dessin sur AUTO CAD