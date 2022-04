Jemaa SAMIR

Je suis Samir JEMAA, diplômé en Génie Informatique, de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis "ENIT".

Je suis sérieux, dynamique, autonome , doté d'un bon sens relationnel, ouvert d'esprit, studieux

et aime travailler en équipe.





Mes compétences :

HTML5

Cascading Style Sheets

JavaScript

Visual Basic .NET

SQL

Oracle Applications

Oracle 10G

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual C/C++

Microsoft ASP.NET

Java Enterprise Edition

C++

TCP/IP

SQLPlus

Oracle PL/SQL

Oracle Forms

Oracle Designer 2000

Oracle

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

MVC

LINQ

Java

Hibernate

GNU

ECLiPSe

C Programming Language

Adobe Photoshop