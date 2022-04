Jémil GHARBI

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de travailler sur:



Définition du périmètre et des objectifs



- Contribution au lancement de projet (kick Off, préparation des comités d’investissement, Dossier d’architecture, Réservation d’environnements, Réservation des créneaux de mise en production)

- Participation à la définition et au cadrage des besoins fonctionnels - Recueil du besoin des utilisateurs

- Rédaction de cahier des charges

- Rédaction du dossier d’architecture

- Organisation du chantier de recette applicative - Rédaction de la stratégie de recette

- Rédaction des exigences du projet

- Rédaction de Spécifications fonctionnelles générales et détaillées

- Chiffrage et planification de projet

- Pré études des évolutions demandées par la MOA

- Gestion de situations difficiles et complexes (relationnel – culturel – absence de méthodologie – communication)

- Gestion des conflits



Pilotage/suivi et coordination d’un projet



- Pilotage et mesure de l’état d’avancement du projet (Mise en place d’indicateurs projet)

- Gestion des adhérences/interrelations entre les projets (Projets d’évolutions ou de maintenance)

- Réalisation et présentation du reporting de l'activité à la hiérarchie

- Supervision et coordination du travail de l’ensemble des acteurs internes

- Planification et priorisation des tâches

- Evaluation des risques et des problèmes – Mise en place et Suivi des plans d’actions associés

- Gestion de la qualité des projets

- Pilotage des chantiers de documentation/Application du standard CMMI

- Chiffrage des évolutions demandées par la MOA

- Pilotage d’une TMA à l’international

- Pilotage d’un prestataire externe pour les développements informatique



Gestion de la relation client



- Organisation et animation des comités de suivi avec la MOA

- Participation aux comités projet

- Organisation et animation des ateliers de travail

- Organisation de point avec les utilisateurs

- Transfert de manière régulière au donneur d’ordre les tableaux de bord sur l’état d’avancement des sujets

- Gestion de clients à l’international (Pays Bas, Libye)



Test et recette fonctionnelle/maintenance évolutive et corrective des outils



- Réalisation des tests fonctionnels

- Rédaction de cahier de recette

- Analyse des incidents et des besoins de la MOA

- Pilotage et suivi des tests

- Support fonctionnel et technique



Mes objectifs professionnels sont:



- Évoluer dans un cadre international et multi culturel

- Piloter et manager une équipe

- Gérer des projets et ou applications complexes et faisant intervenir plusieurs MOE, du nearshore, offshore, prestataires externes...

- Travailler sur des applications ou projets à fortes visibilités



Mes compétences :

Business Intelligence

maîtrise d'ouvrage

Datawarehouse

chef de projet

Décisionnel

conseil

Management