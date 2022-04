Expérience en négociation international, prospection clients et fournisseurs en pays émergents:

- Asie, Amérique Latine

- Afrique



Excellentes capacités communicatives: sens de l'écoute, maîtrise des langues étrangères et capacité d'établir de relations à long terme.



Je parle anglais, français, espagnol et un peu d'allemand.



Biculturalisme et cosmopolitisme:

Résidence au Venezuela (15 ans) et en Espagne (15 ans).

Séjours au Royaume-Uni et en France depuis 2009.



Mon esprit:

Entreprenant, autonome, indépendant, réfléchi, décidé et déterminé.



Voyages: Finlande, Norvège, Hollande, Royaume-Uni, Portugal, Italie, France, Andorre, Suisse, Allemagne, Espagne et Venezuela.



Mes passions en quatres mots: le monde, le business, un vélo et une valise.



Une citation célebre:

"El mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños". Paulo Coelho (Le bon combat est celui qui est engagé pour suivre nos rêves).







Mes compétences :

Luxe

Export

Marketing

Mode