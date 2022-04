Jenia PANAYOTOVA

Plus de 10 ans d’expérience en NTIC, au sein d’éditeurs de logiciels leaders et de cabinets de conseil intégrateurs

• Maîtrise du cycle de vente de solutions logicielles complexes BtoB à forte valeur ajoutée (ERP, BI, CAO, PLM)

• Vente de prestations de service : mode projet/forfait ou assistance technique

• Développement commercial et Marketing direct :

- Elaboration de stratégie et lancement d’offre commerciale

- Business development: lead generation, campagnes winback, e-mailing

- Gestion d’événements marketing (salon ERP, Road Show, séminaires, événements clients)



• Développement et Gestion des partenariats (Channel Partner Management)

• Encadrement d’équipe et gestion de collaborateurs

• Secteurs d’activité connus : Industries, Hautes technologies et Electronique, Conseil et services aux entreprises, Energie



Mes compétences :

Business Intelligence

Gestion de projet

Management

Informatique

Conseil

AMOA

SAP ERP

SAP

Product Lifecycle Management

Gestion de partenariats

Gestion de la relation client

Catia v5

PDM

Gestion commerciale

MOE