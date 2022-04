Jenifer THIEBAUT

Je suis une jeune Femme dynamique et ambitieuse.



On me qualifie souvent comme quelqu'un toujours souriante et de bonne humeur mais aussi qui fait preuve de pugnacité.



Je pense avoir un bon contact et relationnel, je suis de nature curieuse et, surtout, j'ai soif d'apprendre.



Mes compétences :

Ressources humaines

Pack office

Chasse de tête

Entretiens professionnels

Recrutement

Prospection

GPEC

Formation

Droit du travail