Solenne LARUFFA

Titulaire d’un Master 2 « Contrôle de Gestion et Nouveaux Systèmes Technologiques » obtenu à l'Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management de Montpellier, cohabilité avec l’Institut des Administrations et des Entreprises de Montpellier, je suis actuellement à la recherche d’un poste en contrôle de gestion.



De nos jours, le contrôle de gestion tient une place primordiale dans la gestion d'une entreprise. C'est un domaine en constante évolution qui requiert des facultés de rigueur et d'implication professionnelle, ainsi qu'un relationnel permettant de communiquer avec les différents services de l'entreprise. Ce sont des qualités qui correspondent à ma personnalité et à mes aspirations.



Ma formation ainsi que mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances indispensables pour un poste de contrôleur de gestion :

Compétences professionnelles :

- Élaboration de tableaux de bord

- Élaboration de tableaux de reportings et de contrôle budgétaire

- Mise en évidence d'écarts et mise en place d'actions correctives

- Suivi des objectifs

- Mise en place d'un système d'information de gestion

- Calculs de coûts

- etc.



Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir des qualités primordiales pour un poste de contrôleur de gestion telles que l'écoute des différentes parties prenantes, un esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'une certaine réactivité.



Compétences personnelles :

- Rigueur et méthode

- Sens de l'organisation

- Sens du relationnel

- Goût des responsabilités



Compétences informatiques :

- Suite Bureautique Microsoft Office & Open Office

- Progiciel (SAP Version ECC 6.0)

- Connaissances des requêtes SQL (MySQL Workbench)

- iReport - Jasper

- Talend



Compétences Linguistiques :

- Anglais :Compétence professionnelle - Lu, parlé, écrit (Toeic 805)

- Espagnol : Compétence professionnelle limitée



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Comptabilité analytique

Gestion Tableau de Bord

Outils bureautiques

Comptabilité générale

Indicateurs et objectifs

Motivée

Contrôle de Gestion