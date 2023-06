René PACIFICO

Généraliste en Ressources Humaines et Gestion, je pratique mon métier avec passion

depuis plus de 20 ans.



Mon parcours diversifié m'a permis d'exercer ma fonction en Ressources Humaines, dans différents secteurs : industrie pharmaceutique, loisirs, santé, social et médico-social, Tourisme.



Au cours de ces années, mes compétences ont évoluées, notamment en tant qu' Enseignant au C.N.A.M. au GRETA au Campus St Aspais et à IF2I VINCENNES en Région Parisienne en matière de :



- Management

- Administration et gestion de la paie

- Administration du personnel

- Recrutement, gestion des carrières

- Formation et relation avec les OPCO.

- Politique disciplinaire

- Relations Sociales (IRP, Syndicat)

- Conseils et relations avec les organismes dassurances

- Mise en œuvre de différents dispositifs de rémunérations

- Veille juridique, dossiers contentieux

- Droit Social, (Conseils à la Direction et aux Responsables opérationnels)

- Communication (interne et externe)

- Formation au Logiciel de Paie SAGE



Ces compétences techniques ajoutées à une présence indispensable sur le terrain et à mes valeurs constituent mes forces pour lentreprise.



Engagement, esprit déquipe et défis font partie de mes actions et convictions.



Par ailleurs depuis quelques années, je mets mes compétences au niveau associatif



A.N.D.R.H. :

Comité d'animation auprès du Conseil d'Administration de

l'association Nationale des Directeurs Ressources Humaines à Paris

Membre du bureau et Adhérent



Fondateur et Président de l'A.N.D.P.P (Association Nationale des Professionnels de la Paie)