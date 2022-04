Jenna DISANT

Spécialisée en psychologie du travail et plus particulièrement en interventions psychosociologiques, j'interviens sur les champs de la prévention primaire, secondaire et tertiaire des risques psychosociaux en partenariat avec les personnels médico-sociaux et la direction des relations humaines dans le strict respect du secret professionnel.



Mon objectif : Agir de manière adaptée sur l’organisation du travail afin d’améliorer les conditions de travail, tant en terme de santé que de performance.



Mes compétences :

prevention des Risques psychosociaux

Psychotraumatisme

Gestion de projet