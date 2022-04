Jenna LESPINASSE

Après plusieurs expériences dans le monde de l’entreprise « traditionnel », dans le domaine du commerce, de la gestion et de la logistique administrative je me suis vite rendu compte que le fonctionnement des grosses sociétés ne me correspondait pas.



Avide de perfectionner mes acquis et d’en assimiler constamment de nouveaux, étant jeune et ayant une idée, le moment est idéal pour me lancer dans la création d’entreprise et découvrir le monde de l'entrepreunariat.



l’idée de création survient en juin 2015, le concept se dessine petit à petit et je me décide alors d’élaborer ce qui deviendra Bemoove par la suite, un service permettant de réserver des places pour participer à des cours de sports collectifs réalisés par des partenaires sportifs certifiés.



J'ai alors fondée en Février 2016 une équipe de trois personnes aux personnalités différentes regroupées autour d’une même vision et aux compétences complémentaires afin de mener à bien le projet Bemoove.



Mes compétences :

community management

Gestion de la relation client

Développement commercial

Gestion de projet

Marketing