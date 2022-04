Jennifer ABOAB BAILLON

* Le coaching, c'est quoi?



C'est un mode d'accompagnement spécialisé dans l'écoute, sans jugement, de l'empathie, du recadrage et surtout du questionnement. Il permet de mieux se comprendre, se connaître, de dépasser ses blocages et ses résistances aux changements afin de se réaliser et à vivre mieux. Le coaching est l'accompagnement d'un état présent à un état désiré.



* Le coaching pour qui?



Pour tout le monde! dès que l'on ressent une limite dans la réalisation d'un objectif. Dans un monde en mouvement, on peut éprouver des moments d'incertitude, de doute. On peut ressentir le besoin d'être écouté, de ne pas être jugé et d'éprouver l'envie d'échanger pour clarifier nos idées.



Le rôle de coach est de vous accompagner, de vous guider avec vos valeurs propres et vos ressources personnelles.



* Le coaching peut être :



* Un coaching pour adultes :



- changer de carrière professionnelle

- mettre en place un projet de vie

- améliorer vos relations familiales ou bien sentimentales

- mieux gérer vos responsabilités familiales

- surmonter une période de séparation

- prendre confiance en soi, avoir une meilleur estime de soi

- être plus motivé et optimiste

- identifier vos blocages, vos peurs et vous permettre de retrouver du dynamisme.

- casser vos schémas répétitifs

- mieux vous connaître pour mieux vous réaliser

- prendre la pleine conscience de vos ressources pour les utiliser

- prendre du recul

- instaurer des changements durables et positifs



* Un coaching pour seniors :



- renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous

- avoir de nouvelles perspectives

- limiter les facteurs de stress liés à cette transition





Ceci et bien d'autres choses encore.