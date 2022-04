Le secteur du tourisme d’affaires correspond à mes aspirations professionnelles. Les 5 années d'expérience qui ont suivi l'obtention d'une licence "Management des entreprises option tourisme d'affaires" m'ont permis d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'organisation et au suivi de voyages incentives, séminaires et événements, à savoir :

- Analyse du brief client

- Lancement des demandes auprès des différents prestataires (aérien, DMC, espaces de réception, traiteur...)

- Création du budget

- Négociation avec les prestataires

- Création de la présentation client

- Suivi du dossier jusqu'à la réalisation de l'événement / voyage : confirmation auprès des prestataires, création du contrat, facturation, règlements, gestion des participants, contact client, souscription du contrat d'assurance, organisation du repérage, présence lors de l'événement / accompagnement du groupe, clôture du dossier...



jennifer.adam@outlook.com



Mes compétences :

Bon relationnel

Evénementiel

Motivation

Organisée

Rigoureuse