Jennifer AGRAIN

Manager expérimenté, disposant de 11 ans d’expérience en matière de recrutement, de développement des équipes, de gestion de projet, de stratégie commerciale et d’expérience opérationnelle dans le domaine du commerce.

Mes forces : dynamique, entreprenante, optimiste et persévérante

Ce qui me motive : relever des défis, progresser et manager des équipes



Mes compétences :

Management

Gestion du personnel

Développement des compétences

Direction de centre de profits

Fidélisation client

Evénementiel

Gestion de la relation client

Recrutement