Jennifer ALGAZE

Je travaille au service Marketing de La Banque Postale depuis septembre 2007, en tant que Chef de projet MOA, sur la mise en oeuvre du logiciel de Crédits Immobilier, projet qui consiste à remplacer 3 logiciels existants par un nouveau.



Mon travail s'articule autour des tâches telles que : pilotage, définition des besoins fonctionnels de modules spécifiques, identification des évolutions produits et réglementaires, pilotage et suivi des recettes fonctionnelles, définition du process et des procédures d’instruction des Crédits Immobiliers.



J'ai intégré la banque suite à ma dernière année d'étude en alternance, toujours au marketing, mais au pôle multicanal, où j'étais en charge de la définition et de l’évolution de l’offre des services financiers proposée par téléphone.



Mes compétences :

Crédit immobilier

Marketing

MOA

Gestion de projet

Système d'information

Assurance Vie

Rédaction