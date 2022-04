Jennifer AMADI

Après une carrière de sportive de haut niveau, je me suis reconvertie dans un domaine que j'affectionne particulièrement, celui du droit.



Titulaire d'un Master I de droit économique et des affaires et d'un Master II spécialisé en Gestion juridique des risques j'exerce en tant qu'unique juriste au sein d'un Cabinet d'expertise-comptable/Commissariat aux comptes.



Ma proactivité, mon sens du relationnel et mes compétences sont des qualités vivement appréciées au sein de cette structure qui compte 23 personnes.



Le Cabinet gère toute la partie comptable, commissariat aux comptes, audit, gestion des paies ou encore conseils juridiques.



Alors n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour toute constitution de société monégasque, approbation de comptes, comptabilité ou toute autre demande relative au monde des affaires.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Rigueur

Développement durable

Lutte anti-blanchiment

Droit des sociétés