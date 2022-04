Jennifer Anais GARBA

Passionnée d'internet et de nature curieuse, j'aime relever de nouveaux défis, apprendre et comprendre les problématiques marketing, et mettre en place des dispositifs innovants. Je m'investis aujourd'hui dans le marketing digitale en définissant des techniques online efficaces pour des actions en fonction de vos besoins et vos problématiques.



Mes compétences :

WebMarketing

Digital

SEO

Communication

Réseaux sociaux

Web 2.0

Internet

Presse

SEM

Référencement