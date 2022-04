Jennifer ARIES DENAUX

Cartésienne de nature, je me suis assez logiquement orientée vers les chiffres.

Après une expérience purement comptable, l’analyse, la gestion et la compréhension des écarts sont devenus une vraie nécessité.

Chercher à anticiper et être force de proposition dans la gestion de l’entreprise, voilà un vrai challenge.

Contrôleur de gestion technique certes, le relationnel reste essentiel pour mener à bien mes missions





Mes compétences :

Reporting

Audit interne

Analyse de données