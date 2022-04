Jennifer BACOUL

De formation Bac+2 Banque marché des particuliers, j'ai acquis une expérience de plus de 6 ans dans le domaine bancaire, et plus particulièrement dans la banque d'investissement.

J'ai occupé différents poste, qui m'ont permis de multiplier mes compétences tel que: la maîtrise de l'outil informatique, la connaissance du domaine des titres et de la conservation , des FCPI, la fiscalité titres et bien entendu la relation client.



Travailler dans un contexte internationale, est un challenge que souhaite accomplir. J'ai déja eu l'opportunité de travail dans un contexte international avec des partenaire anglais et espagnol. C'est pourquoi, je favorise les voyages à l'étranger afin d'améliorer mes compétences linguistiques.



Mes compétences :

Back Office

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Access

Internet

Audit

ISO 900X Standard