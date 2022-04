Jennifer BADET

Après mon DUT GEA effectué en partie en alternance au sein de la société EDF, mon projet s'est peu à peu affirmé autour du contrôle de gestion.

C'est naturellement que j'ai poursuivi mes études dans cette voie par le biais de l'alternance afin de maximiser mon expérience professionnelle. J'ai ainsi effectué un an d'alternance en contrôle de gestion industriel chez Genzyme (industrie pharmaceutique) puis un an d'alternance en qualité de contrôleur de gestion commercial chez Fiducial Informatique.



Aujourd'hui, je suis en charge du contrôle de gestion de deux entités de Fiducial : Fiducial Informatique et la DSI groupe (contrôle de gestion interne).



