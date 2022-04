Jennifer BARANES

Je suis avocat par vocation et j’ai choisi d’exercer en droit immobilier. J’ai fondé mon cabinet (Adonis Avocats) après avoir exercé pendant plusieurs années au sein de cabinets spécialisés.



J’accompagne les particuliers et les professionnels de l'immobilier (agences immobilières, syndics, administrateurs de biens) dans tous les domaines du droit immobilier :

- Transaction immobilière

- Baux d’habitation et commerciaux

- Contentieux locatifs

- Droit de la copropriété

- Droit de la construction

- Responsabilité civile des professionnels de l’immobilier

- Garantie financière



Mon expérience et mes compétences me permettent de répondre efficacement à l'ensemble des besoins. J'accompagne mes clients dans tous leurs projets pour sécuriser chaque opération. Je les conseille au quotidien et défends au mieux leurs intérêts devant toutes les juridictions.



Je suis très à l'écoute de mes clients, attentive à leurs attentes et transparente dans mes conseils.

C’est une priorité pour moi de créer une relation de travail et de confiance, dans un esprit de partenariat renforcé par ma disponibilité et ma réactivité.



Je propose ainsi à mes clients des prestations adaptées, sous forme de forfaits, qui me permettent :

- d’offrir un service professionnel réactif répondant à un haut niveau d’exigence ;

- de mettre en place un accompagnement sur mesure pour apporter des solutions efficaces et concrètes à toutes les problématiques juridiques rencontrées.



Je suis associée avec Aurore Francelle et Julien Chaouat. Notre cabinet est situé 190 boulevard Haussmann 75008 Paris (www.adonis-avocats.com - 01.56.88.38.56).



Mes compétences :

Droit civil

Droit commercial

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des marques et de la concurrence

Avocat