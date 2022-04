Jennifer BASTIDE

Bienvenue sur mon profil !



Je suis diplômée d'état en Psychologie sociale spécialisé en orientation grâce mon expérience professionnelle.

Je guide les demandeurs d'emploi ou les jeunes diplômés dans leur recherche professionnelle et l'élaboration de leur projet.



Mes compétences :

- mise en oeuvre des politiques visant l'insertion professionelle

- prospection des emplois (entreprises, collectivités ...)

- suivi,animation et accompagnement collectif et individuel des jeunes

- animation d'ateliers de techniques de recherche d'emploi

- pratique des prestations Pôle Emploi

- passation, interprétation, restitution de tests

- simulation d'entretien d'embauche

- dispense de cours d'aide à la construction d'un projet professionnel dans des universités



Accompagnement

Pédagogie

Communication