Jennifer BEHIN

ASSISTANTES



C'est l'auto-entreprise que j'ai créée il y a maintenant 5 ans et qui s'adresse à toutes les petites moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'un coup de pouce.



J'ai 32 ans, de l'expérience, un savoir faire, diplômée en communication, de formation commerciale, je deviens le temps d'une mission VOTRE ASSISTANTE



Voici des exemples des services proposés par ASSISTANTES :



Téléprospection

Rédaction d'argumentaire, création, mise à jour de fichier de prospection

Démarchage et suivi commercial

Rédaction de lettres, réalisation de dossier (graphiques, statistiques ...)

Classement, archivage, inventaire, mise à jour de base de données...

Recherche d'informations (lieux, tarifs, prestataire...)

Relance diverses...

Saisie de cartes de visites, badges ...



Vous souhaitez confier une ou plusieurs de ces missions mais votre besoin ne nécessite pas l'emploi d'une personne à temps plein, faites appel à ASSISTANTES.





Efficacité, simplicité, professionnalisme et discrétion.



Une Facturation à l'heure pas de charges sociales





Contactez moi : ASSISTANTES > Jennifer 07 81 13 54 01 / jennifer.assistantes@gmail.com



Mes compétences :

Assistante

Commerciale

Chef de projet

Standardiste

Rigueur