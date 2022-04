Jennifer BENEYTON

Mon Master 2 en Science du Management à l’IAE de Lyon 3 en poche, et deux années d’échange universitaire au compteur (Copenhague et Melbourne), je suis rentrée dans la vie active avec beaucoup d’enthousiasme au sein d’un laboratoire de l’Inserm spécialisé dans les Neurosciences. Ma mission consistait d’une part à gérer deux projets européens, DAISY (FP6 – Budget 3,6M€) et SECO (FP7 – Budget 4,2M€), et d’autre part à assister le directeur du laboratoire dans ses affaires courantes (gestion de son agenda, de ses missions, de ses dossiers).

Ma connaissance des acteurs locaux en Neurosciences m’a permise ensuite de décrocher un poste de chargée de projet pour le Laboratoire d’Excellence (LabEx) CORTEX (budget 11,5 Millions).

Les LabEx ayant pour but d’agir selon trois dimensions (recherche, éducation, dissémination), j’ai vu mes missions largement s’étoffer et se diversifier. Les trois choses que j’apprécie tout particulièrement sur mon poste :

• Travailler en étroite collaboration avec le directeur scientifique auprès de qui j’ai suscité une grande confiance et qui me permet donc d’être au cœur de la stratégie du projet.

• L’aspect extrêmement diversifié des missions impliquant un excellent relationnel pour interagir avec les nombreuses parties prenantes, un sens de l’organisation très développé et une rigueur implacable, qualités que j’avais déjà mais que j’ai su faire fructifier au fil des années.

• La dimension internationale du projet me permettant de me livrer à l’une de mes activités favorites : parler anglais.



Mes compétences :

Rigueur

Sens du contact

Anticipation

Animation de réunions

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Communication culturelle

Autonomie

Organisation

Travail en équipe

Réactivité