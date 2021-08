Nicolas SÈGERIE

Artiste musicien (guitare, piano, chansons, compositions, animations...), j'ouvre une nouvelle phase de ma vie professionnelle. Je suis musicien néanmoins depuis 40 ans...



Je reste disponible aussi comme:

Coach scolaire, enseignant/formateur et chercheur indépendant en géographie et géophysique sur les risques naturels et anthropiques et leurs rapports sociétaux, je recherche prioritairement un laboratoire universitaire ou du secteur privé pour poursuivre mes recherches dans un cadre plus adapté, faire bénéficier de mes résultats patiemment acquis et parfois communiqués.



Mes travaux de recherche sur les catastrophes ont commencé dans les années 1990. Je poursuis les plus prometteurs dans le laboratoire Pluridisciplinaire Giordano Bruno dont les statuts sont encore associatifs.



J'accepte les missions d'animations scientifiques (astronomie, météo, environnement...).



Je répondrai à toutes propositions de mission ou de partenariat : collaboration, formation, conférence, projets d'édition, étude, mission spécifique sur les thèmes de la pollution atmosphérique, le "changement climatique" et ses facteurs, la prévention des risques naturels ou anthropiques en fonction de vos demandes.



Pour passer du bénévolat à un statut moins précaire, j'ai lancé le Projet associatif DIGIMATH (dans le programme plus vaste du Réseau Colin Bagnard), puisque expérimenté en enseignement ou formation depuis plus de 25 ans.



Ce service aux familles DIGIMATH concerne le diagnostic pédagogique et le soutien scolaire, en particulier pour les familles séparées divorcées:

détail sur: http://reseau-colin-bagnard.over-blog.org/article-projet-digimath-cours-particuliers-diagnostics-pedagogiques-soutien-scolaire-122018568.html

Vous pourrez communiquez aux familles dans le besoin. Il y a toujours une solution !



Polyvalent en enseignement des mathématiques et sciences physiques (astronomie, météorologie), ingénierie sociale et finalement la géographie des risques vers la géopolitique.



Heureux d'échanger des projets avec vous sur tous ces sujets.



Cordialement.

(contact 14h-17h par SMS sur 06.68.71.31.21.

ou de préférence: segerie.nicolas@orange.fr)



Mes compétences :

Conseil des familles séparées divorcées (suivi édu

Cours particuliers / coach scolaire / Diag / Remot

Analyse des sytèmes liés à la pollution atmosphéri

Astronomie / Sismologie / Volcanologie

Climatologie / Météorologie