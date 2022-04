Jennifer BENOIT

Tout ce qui a vocation à mettre en valeur de beaux projets, font de Jennifer une créatrice d’événements et attachée de presse unique.



A l’écoute de vos besoins, vous pourrez lui confier, en toute confiance, l’organisation événementielle de tout types : culturels, professionnels, grand public et même sportifs.

Son éventail d’actions s’élargit chaque année un peu plus et se complète avec les relations presse.



"Apprendre chaque jour et rencontrer de nouvelles personnes... c'est la richesse de mon métier !"



Elle est également co-fondatrice de « L’Ameublerie », des mobiliers en bois de palettes recyclées, conçus lors d’ateliers participatifs à visée artistique et sociale.



Jennifer c’est un peu de soleil dans votre communication et des événements toujours bien menés avec une grande rigueur.



Mes compétences :

Relations Presse

Évènementiel professionnel et grand public

Evénementiels et salons

Evènementiels privés ou publics

Evènementiel Partenariats

freelance

relations publiques