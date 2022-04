Jennifer BIGRAT

Bonjour et bienvenue !

Actrice pour l'emploi sur mon département et ceux limitrophes, je souhaite avant tout connaitre et découvrir le monde qui m'entoure.

En tant que chef d'entreprise, je connais les problèmes que vous pouvez rencontrer sur la difficulté de recruter du personnel.

En tant que demandeur d'emploi, je vous apporte une nouvelle solution sur votre positionnement auprès des entreprises du secteur de l'Indre.

Rencontrons nous en agence au 02 54 01 07 00 dès à présent pour discuter de vos attentes !



Mes compétences :

Recrutement

Placement