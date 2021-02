Jennifer BINDLER

Psychologue du Travail et des Organisations, je m’intéresse aux interactions entre l’Homme et son travail. Aussi bien dans les relations interpersonnelles et les dynamiques de groupe, que dans le fonctionnement du travail et son organisation.



"Aujourd'hui, la seule chose qui ne change pas c'est le changement". Il devient alors nécessaire d'envisager la santé au travail comme un levier de performance pour l’entreprise.



Convaincue qu'un homme seul ne peut rien faire, mais qu'un seul homme peut faire la différence dans un projet participatif et collaboratif, il est important aujourd'hui que chaque salarié, quelque soit son niveau hiérarchique, puisse agir pour le bien être et la qualité de vie au travail.



Mon rôle aujourd'hui est de donner des clés, des pistes d'amélioration pour que cela soit possible, notamment par rapport à l'identification post-fusion, les relations inter-personnelles, les fonctionnement de groupe, la prévention des RPS, l'accompagnement des managers au changement.



Mes compétences :

Communication scientifique

Pack Office

Analyses Statistiques (Statistica)

Accompagnement du changement

Ecoute

Risques psychosociaux

Psychologie du travail

Psychologie sociale

Tests psychométriques

Créativité

Création de questionnaire

Expérimentation

Méthodologie

Enquêtes

conduite d'entretien

gestion de la communication

Formation en entreprise

Conseil en prévention des risques psychosociaux