Jennifer BOUET

Sept années d’expérience professionnelle en communication et marketing dans différents secteurs, m’ont permis d’acquérir un réel savoir-faire en la matière. J’ai pu apprécier toute la richesse de la fonction à travers les différentes responsabilités qui m’ont été confiées. Mon autonomie et ma capacité d’adaptation ont été les clés de ma réussite.



Côté communication écrite, j’ai pu m’appuyer sur mes qualités rédactionnelles et ma maîtrise de la PAO (Photoshop, In Design, Publisher) pour développer une large variété de supports (communiqués de presse, articles notamment pour le magazine « Auto Info », journaux internes, plaquettes, affiches, sites Internet).



Côté communication événementielle, j’ai acquis une double expérience dans l’organisation de manifestations professionnelles (séminaires, formations, assemblées générales, roadshow) et de relations publiques (salons, arbres de Noël, Diversity Day).





Mes compétences :

Photoshop

Power point

QuarkXPress

Adobe InDesign

Publishers