Jennifer BOURGEOIS

Experte en Marketing et Communication B2B avec plus de 6 ans d'expérience dans l'univers de l'électronique et de l'informatique (éditeur le logiciel de gestion de projet).

• Réelle expérience de conduite de projets dans le respect des budgets et des délais (gestion des plans marketing/ plans média).

• Spécialiste en web marketing : gestion de site web (wordpress), gestion de blog

• Spécialiste en référencement web (Analytics, Adwords)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Référencement internet

Création de site web

Marketing/Communication

Marketing Web

Adobe Illustrator

Google analytics

Adobe Photoshop

Google Adwords

Adobe InDesign