Bonjour,



Je me présente Mme Bouyer Jennifer, 27 ans, habite a BROUE ( 28410), titulaire d'un Bts Assistante de gestion PME PMI, cherche un emploi dans toutes entreprises au alentours recrutant avec ou sans grandes expériences; et ceux dans les plus brefs délais.



Je vous prie de bien vouloir me contacter si mon profil vous interesse.



Mes compétences :

planning du personnel

Gestion des ressources humaines