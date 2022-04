Jennifer BOYER

Ayant soutenu et validé ma thèse professionnelle le 29 août 2014, cette date clé a mis fin à mes deux années de Master "Management de la stratégie commerciale, option Communication" à Sup de Com Nantes. J'ai suivi cette formation en alternance au sein de l'entreprise A.G.O., spécialiste de l'archivage physique et numérique. Tout juste diplômée, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDI et ainsi de pouvoir continuer à mon poste de Chargée de projets marketing et communication. Depuis janvier 2015, A.G.O. a fusionné avec deux autres acteurs du marché de l'archivage afin de former une nouvelle entité : PRO ARCHIVES SYSTEMES. Mes missions sont, par ce fait, variées : communication interne/externe/web, marketing, relations presse, gestion de projets, gestion budgétaire...



Pendant mon temps libre, je suis ambassadrice à Nantes pour le magazine Paulette. Je soutiens cette aventure depuis 2010. Ce concept de magazine féminin "100% fait maison" m'a immédiatement séduite. Grande consommatrice de presse féminine, j'ai soutenu Paulette pour sa sortie en version numérique d'abord, puis pour son arrivée dans les kiosques de France. Ce rôle d'ambassadrice me permet aujourd'hui de faire découvrir ce magazine à plus grande échelle et d'allier mes compétences professionnelles à un secteur qui me plait beaucoup. Ce rôle me donne aussi l'occasion d'organiser des évènements dans la ville de Nantes en partenariat avec des prestataires locaux.



J’ai suivi tout mon parcours universitaire dans le domaine de la communication. Je cumule donc plus de 2 ans et demi d’expérience aussi bien en agence que chez l’annonceur.



Mes compétences :

Communication

Chef de projet

Marketing

Rédaction

Réseaux sociaux

Webmarketing

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft PowerPoint