Marina MIEUZÉ

Mon parcours scolaire ainsi que mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences complémentaires dans les secteurs du commerce, du marketing et de la communication.

Cette complémentarité m'apporte un regard ouvert sur les aspects stratégiques d'une entreprise.



Je suis ainsi polyvalente et capable de répondre à de nombreuses problématiques relatives à ces trois secteurs indissociables. Je suis une personne dynamique, organisée et rigoureuse dans mon travail. Je suis à l'écoute des autres et disposée à travailler en équipe.



Pour consulter mon CV en ligne, n'hésitez pas à visiter mon site internet : http://mieuzemarina.wix.com/cvmarina



Mes compétences :

Photoshop CS5

Indesign CS5

Illustrator CS5

Word

Excel

Powerpoint

Marketing

Commerce

Communication