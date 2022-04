Jennifer BOYOT-AMATHIEU

Monsieur/Madame,



Mon parcours se caractérise par 9 ans de commerce dont 2 ans d'alimentaire (Domaine du pain industriel) et 7 ans de textile allant de la lingerie de nuit femme ( Belamy/Louva) à la corsseterie homme et femme pour les marques " Chantelle/Passionnata" et " Eminence/Athena " jusqu'à la layette-enfant pour la marque « Petit Bateau » actuellement.



Avec une expérience " multi circuits", j'ai eu l'opportunité de travailler auprès des GMS, GSS, grossistes, boutiques spécialisées et grands magasins



Ma motivation pour la suite serait d’avoir l’opportunité d’évoluer à moyen terme pour continuer à étoffer mon CV ainsi que mon parcours.



Mes compétences :

Presentation Power Point