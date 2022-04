Jennifer BROCHU

Je suis une passionnée de la vie et je suis reconnue comme une femme engagée à contribuer au bien-être et au succès des gens.



Mon objectif sur ce réseau est d'élargir mon réseau sociale et de connaître de nouveau contact.



De plus, en tant que coach, plusieurs de mes clients me demande des références pour les différents services dont ils ont besoins ou de fournisseurs dans différent domaines.



p.s. J'ai de la clientèle autant en Europe qu'au Canada, même si je demeure au Québec, grâce à la technologie, la distance n'est plus une barrière.



Alors, au plaisir de faire votre connaissance!



Jennifer



Mes compétences :

Coaching

Gestion

Vente