Jennifer CAMUS

Titulaire d'une Licence professionnelle Gestion Juridique des contrats d'assurance obtenu à l'Université Paris II Panthéon-Assas, j'occupe le poste de Gestionnaire prestations Prévoyance collective chez Quatrem.



Je porte un vif intérêt à l'étude et à la gestion des risques.



De nature impliquée et rigoureuse, les quatre années passées au sein du Groupe Crédit Agricole Assurance m'ont permis d'enrichir mon expérience professionnelle, de perfectionner mes connaissances tant en Assurance vie qu'en Assurance de dommages et d'acquérir une autonomie dans mon travail.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Assurances

autonome

Droit

Droit des assurances

Organisée

Sens du travail

Sens du travail en équipe

travail en équipe