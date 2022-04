Jennifer CARDINETTI DUPONT

Après avoir réalisé mes études en ayant un pied dans l'entreprise et l'autre en centre de formation, ma vie professionnelle a débuté à temps plein au sein du groupe Norbert Dentressangle où j'ai pu mettre en application le savoir-faire qui m'avait ete enseigné auparavant. Au fil des années et des expériences professionnelles mon parcours se poursuit aujourd'hui dans le transport de voyageurs. La decouverte d'un monde tout aussi passionnant que le transport de marchandises.



Paris L'Opentour m'offre la possibilité depuis 2009 d'apprendre, certes un nouveau savoir faire mais surtout un savoir-être, spécialisés dans le transport de voyageurs à bord d'autobus à Impériale au coeur de Paris, nous tentons d'émerveiller à chaque instant nos clients en leur offrant une vue imprenable de notre capitale.



Cette expérience en terre inconnue me permet depuis plus de 6 ans de découvrir l'extraordinaire richesse humaine que peut cacher une entreprise.



Ma mission: garantir et optimiser les moyens matériels au service de nos clients.



Un parc de 40 autobus double deck découvert, une équipe de maintenance de 5 personnes pour un CA de 24 M€. Des enjeux environnementaux nécessaires remettant en cause notre quotidien et nos logiques de fonctionnement.

Un management respectueux des équipes dans le respect de chacun d entre eux afin d atteindre des objectifs toujours plus ambitieux.



Mes compétences :

intégration

motivation

Management