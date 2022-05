MODAL M est une entreprise de taille moyenne, créée en mars 2010, spécialisée dans le transport dédiée national et international. Basée à Torcy (F-77), nous avons développé une clientèle francilienne dense et éclatée sur toute l'Ile de France. Cette présence nous confère une réactivité importante sur tout type de véhicule : 8 fois sur 10 les envois sont enlevés dans l'heure. Nos produits, simples, sont maîtrisés permettant une croissance constante de notre activité : chiffres d'affaires de 664K€ en 2010 / 1630K€ en 2011 / 1620 K€ en 2012 / 2023K€ en 2013 / 3000K€.



Notre souhait de prolonger le développement de notre activité, d'asseoir nos effectifs futurs, nous amènent à une exposition plus forte d'années en années et à promouvoir continuellement nos nouveaux produits.



A ce jour, nous opérons comme suit :

- Express NATIONAL + INTERNATIONAL

- ADR / Suspendus / Frigo

- Fret INDUSTRIEL (sur palette ou en vrac) / Salons

- Break à la Semi remorque 24h/24 - 7j/7



MODAL M s'adapte à vos besoins et vous propose plusieurs solutions pour chacun d'entre eux.



En 2015, TEAM Trans Solutions arrive et permettra une présence et une disponibilité plus importante pour tout type de prestation en Poids Lourd.



Restant à votre disposition.



Valéry DELGADO

Gérant MODAL M

06 26 09 10 85



Mes compétences :

Logistique Internationale

Affrètement